«Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» и поднялось на пятое место

Московское «Динамо» в домашнем матче 23-го тура РПЛ победило «Пари НН» со счетом 3:1.

На реализованный пенальти хавбека нижегородцев Дениса Глушакова (67-я минута) бело-голубые ответили точными ударами Ярослава Гладышева (79), Даниила Фомина (86) и Федора Смолова с пенальти (90+5).

Таким образом, команда Славиши Йокановича набрала 39 очков и поднялась на пятое место, «Пари НН» остался 13-м с 19 очками.

В следующем туре «Динамо» 22 апреля сыграет в гостях с «Зенитом» , «Пари НН» на следующий день примет «Крылья Советов».

РПЛ

23-й тур

«Динамо» (Москва) - «Пари НН» (Нижний Новгород) - 3:1 (0:0)

Голы: Гладышев, 79; Фомин, 86; Смолов, 90+5 - Глушаков, 67

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Сазонов (Майсторович, 46), Скопинцев, Кутицкий (Гагнидзе, 74), Фомин, Захарян (Гладышев, 71), Нгамале (Смолов, 46), Макаров (Грулев, 71), Тюкавин.

«Пари НН» – Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Александров, Юлдошев, Стоцкий, Соколов (Севикян, 62), Калинский (Глушаков, 62), Михайлов (Майга, 90), Рыбчинский (Шильцов, 75), Янсане (Яковлев, 90).

Предупреждения: Сазонов, 27, Гоцук, 30, Юран, 44, Майсторович, 53, Янсане, 83.