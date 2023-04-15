«Крылья Советов» и «Химки» сыграли вничью в дебютном матче Талалаева

«Крылья Советов» и «Химки» не смогли выявить победителя в 23-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

К слову, это был первый матч для нового главного тренер подмосковной команды Андрея Талалаева. Он вернулся в клуб спустя 4 года.

После сегодняшней встречи самарцы занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 25 очков. У «Химок» – 14 очков и 15-я позиция.

РПЛ. 23-й тур

«Крылья Советов» – «Химки» – 0:0

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов (Зуев, 62), Бейл, Гапонов, Евгеньев, Горшков, Фернандо, Витюгов (Шитов, 62), Коваленко (Бабкин, 88), Писарский, Гарре (Рахманович, 68).

«Химки»: Митрюшкин, Идову, Лысцов, Голубович, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Бикел, Магомедов (Маркос Гильерме, 57), Руденко (Мирзов, 68), Долгов (Главчич, 57).

Предупреждения: Фернандо (59), Главчич (61), Коваленко (70), Рахманович (76), Голубович (78), Бейл (87).