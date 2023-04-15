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Юран заявил, что «Пари НН» заслужил ничью в матче с «Динамо» 

Нижегородцы под руководством 53-летнего специалиста уступили московскому клубу со счетом 1:3.
15 апреля 2023 17:02
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги матча 23-го тура РПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Динамо» со счетом 1:3.

«Упустили игру вновь из-за индивидуальных ошибок. Стоит признать, что наша команда сегодня наиграла хотя бы на ничью. Но проваленные последние десять минут встречи не позволили нам заработать очки. Играли против сильного соперника с мастеровитыми игроками. Своих футболистов поддержал, они сегодня молодцы. Было заметно, что они вышли на поле сражаться», – заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящий момент «Пари НН» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 19 очков после 23 проведенных матчей.

В следующем туре подопечные Юрана примут на своем поле «Крылья советов» (23 апреля).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Юран заявил, что «Пари НН» заслужил ничью в матче с «Динамо» 
Нижегородцы под руководством 53-летнего специалиста уступили московскому клубу со счетом 1:3.
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