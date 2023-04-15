«Химки» обратились с жалобой по поводу удаления Талалаева в матче с «Крыльями Советов»

«Химки» считают несправедливым удаление главного тренера команды Андрея Талалаева в конце матча 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0), поэтому официально подали жалобу на данное решение главного арбитра встречи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что на 90-й минуте матча 50-летний специалист кинул бутылку воды на поле, за что получил красную карточку и покинул тренерскую скамейку.

Добавим, что если апелляция будет удовлетворена, Талаев сможет присутствовать тренерском мостике «Химок» в матче 24-го тура чемпионата России против «Торпедо» (22 апреля).