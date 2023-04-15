«Милан» потерял очки в выездном матче с «Болоньей»

Футболисты «Милана» в гостях сыграли вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе хозяев гол забил Никола Сансоне, отличившийся на первой минуте встречи. «Россонери» ответили забитым мячом Томмазо Побега (40).

Таким образом, подопечные Стефано Пиоли набрали 53 очка и остались на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» идет восьмой (44 очка).

23 апреля «Милан» у себя примет «Лечче», а его сегодняшний соперник двумя днями ранее отправится в гости к «Вероне».

Чемпионат Италии

30-й тур

«Болонья» – «Милан» – 1:1 (1:1)

Голы: Сансоне, 1 – Побега, 40.