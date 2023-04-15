Лебеденко и Бальде выйдут в стартовых составах «Торпедо» и «Спартака» на матч РПЛ

«Торпедо» и «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч 23-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов состоится сегодня, 15 апреля, в Москве на арене «Лужники». Начало матча – 19:00 мск.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Нетфуллин, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна, Андре.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бальде.

Добавим, что в данный момент «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 22 матчей. «Спартак» располагается на четвертой строчке с 42-я очками.