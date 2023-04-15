Тюкавин считает Захаряна самым талантливым российским футболистом на данный момент

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о своем одноклубнике Арсене Захаряне.

«Захарян все еще приносит очень много пользы нашему клубу. Не надо акцентировать внимание лишь на статистике. Он активно проявляет себя на поле, работает с мячом, отдает грамотные передачи. Он по-прежнему самый талантливый игрок в России. Интерес «Челси» к нему неспроста», – приводит слова Тюкавина Sport24.ru

Добавим, что в текущем сезоне в составе «Динамо» Захарян принял участие в 30 матчах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.