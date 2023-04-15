Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Штутгартом»

Дортмундская «Боруссия» в гостях поделила очки со «Штутгартом» (3:3) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

В составе «шмелей» голы забили Себастьян Аллер, отличившийся на 26-й минуте, Дониэлл Мален (33) и Джованни Рейна (90+3). Хозяева ответили результативными ударами Танги Кулибали (78), Йоши Вагномана (84) и Силаса (90+7).

Отметим, что на 39-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Константинос Мавропанос.

Таким образом, «Боруссия» набрала 57 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» идет 16-м (24 очка).

22 апреля дортмундцы сыграют дома с «Айнтрахтом», а его сегодняшний соперник днем ранее отправится в гости к «Аугсбургу».

Чемпионат Германии

28-й тур

«Штутгарт» – «Боруссия» (Дортмунд) – 3:3 (0:2)

Голы: Т. Кулибали, 78. Вагноман, 84. Силас, 90+7 – Аллер, 26. Мален, 33. Рейна, 90+3.

Удаление: Мавропанос («Штутгарт»), 39.