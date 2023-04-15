«Бавария» не смогла обыграть «Хоффенхайм» в домашнем матче Бундеслиги

Матч 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Хоффенхайм» завершился вничью 1:1.

Отметим, что хозяева открыли счет на 17-й минуте – автором забитого мяча стал защитник Бенжамен Павар. Гости ответили голом форварда Андрея Крамарича (71).

В данный момент подопечные Томаса Тухеля набрали 59 очков и остались на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. В свою очередь команда из Зинсхайма идет 13-й (29 очков).

22 апреля «Бавария» отправится в гости к «Майнцу», а «Хоффенхайм» в тот же день у себя примет «Кельн».

Чемпионат Германии

28-й тур

«Бавария» – «Хоффенхайм» – 1:1 (1:0)

Голы: Павар, 17 – Крамарич, 71.