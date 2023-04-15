Гол Заболотного помог ЦСКА обыграть «Урал» в выездном матче РПЛ 

Футболисты ЦСКА оказались сильнее «Урала» в выездном матче 23-го тура чемпионата России.
Отметим, что армейцы обыграли своего соперника со счетом 2:1.
За гостей забитыми мячами отличились Антон Заболотный (13-я минута) и Федор Чалов (59). Единственный гол хозяев поля забил Рай Влут (66).
Таким образом, ЦСКА поднимается на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка после 23 проведенных встреч. «Урал» идет десятым, имея в своем активе 25 очков.
19 апреля команды вновь встретятся в рамках финала Пути РПЛ Кубка России.
РПЛ
23-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: Влут, 66 – Заболотный, 13 Чалов, 59.
источник: «Советский спорт»