«Челси» дома уступил «Брайтону» в матче 31-го тура АПЛ

«Челси» на своем поле потерпел поражение от «Брайтона» в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

В составе гостей голы забили Дэнни Уэлбек (42-я минута) и Хулио Энсисо (70). Единственный забитый мяч «пенсионеров» на счету Конора Галлахера (13).

Таким образом, «Брайтон» набирает 49 очков и по-прежнему занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 39 очков после 31 проведенной встречи.

АПЛ

31-й тур

«Челси» – «Брайтон» – 1:2 (1:1)

Голы: Галлахер, 13. – Уэлбек, 42. Энсисо, 70.