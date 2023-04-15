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«Борнмут» вырвал победу у «Тоттенхэма» благодаря голу Уаттара

Встреча английских команд закончилась со счетом 3:2. 
«Борнмут» вырвал победу у «Тоттенхэма» благодаря голу Уаттара
15 апреля 2023 19:14
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Борнмут»

Футболисты «Борнмута» в гостях нанесли поражение «Тоттенхэму» в матче 31-го тура АПЛ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Гари О’Нила.

В составе гостей голы на счету Маттиаса Виньи (38-я минута), Доминика Соланке (51) и Данго Уаттара (90+5). За «шпор» забитыми мячами отличились Сон Хын Мин (14) и Арно Данжума (88).

Таким образом, «Борнмут» поднимается на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 33 очко после 31 матча. «Тоттенхэм» располагается на пятом месте, имея в своем активе 53 очка.

АПЛ

31-й тур

«Тоттенхэм» – «Борнмут» – 2:3 (1:1)

Голы: Сон, 14. Данжума, 88 – Винья, 38. Соланке, 51. Уаттара, 90+5.

источник: «Советский спорт»
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