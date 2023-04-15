Экс-тренер «Локомотива» Гисдоль может возглавить «Герту», заменив Шварца

Руководство «Герты» рассматривает возможность приглашения экс-наставника «Локомотива» Маркуса Гисдоля на должность главного тренера команды. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает источник, бело-голубые видят в немецком специалисте подходящую замену для нынешнего главного тренера клуба Сандро Шварца. Сообщается, что на данный пост претендуют также Анте Чович, который в настоящий момент руководит второй командой «Старой дамы», и тренер молодежи до 19 лет Оливер Рейсс.

Добавим, что в данный момент «Герта» под руководством Шварца занимает последнюю, 18-й строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 22 очка после 28 матчей.

Гисдоль находится без работы с февраля прошлого года, после того как был уволен с поста главного тренера «Локомотива».