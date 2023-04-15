В «Спартаке» объяснили ситуацию про будущее Крала и Кофрие 

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о потенциальном возвращении полузащитника Алекса Крала и защитника Максимилиано Кофрие в московский клуб.

«Этот сезон они проводят в арендах. Но они должны вернуться. Команда заинтересована в том, чтобы этим футболистам было максимально комфортно. Однако Крал и Кофрие не сильно желают возвращаться к нам», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в начале нынешнего сезона Кофрие был арендован «Клермоном», за который он отыграл 19 встреч и не отличился результативными действиями. Соглашение бельгийского футболиста с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Крал в июле 2022 года перешел на правах аренды в «Шальке». За немецкий клуб он провел 25 матчей и отдал одну результативную передачу. Контракт 24-летнего чеха с московской командой действует до лета 2024 года.