Судья Федотов заявил, что первый пенальти в ворота «Торпедо» в пользу «Спартака» был назначен верно 

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался по поводу решения судьи Павла Шадыханова назначить 11-метровый в ворота «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Арбитр поступил правильно, назначив пенальти. Защитник выставил руки, движение было зафиксировано. Возможно, это в какой-то степени «не по-футбольному», но работу VAR в такой момент не задействовать нельзя», – заявил Федотов в своих соцсетях.

Добавим, что матч 23-го тура чемпионата России между «Торпедо» и «Спартаком» проходит в эти минуты. После первого тайма счет 2:0 в пользу красно-белых.