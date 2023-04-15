Главный тренер «Торпедо» Клотет получил красную карточку в матче со «Спартаком»

Главный арбитр встречи 23-го тура чемпионата России «Торпедо» «Спартак», Павел Шадыханов удалил главного тренера автозаводцев Жозепа Клотета в концовке первого тайма.

Отметим, что испанский специалист остался недоволен третьим назначенным пенальти в ворота его команды и активно возмущался после того, как полузащитник красно-белых Роман Зобнин реализовал 11-метровый в добавленное время к первому тайму, за что получил прямую красную карточку.

Добавим, что в данный момент «Спартак» обыгрывает «Торпедо» со счетом 2:0.