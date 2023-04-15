«Наполи» не смог обыграть «Верону» в домашнем матче Серии А

Матч 30-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Вероной» завершился вничью – 0:0

Отметим, что неаполитанцы превзошли своего соперника во владении мячом (79 на 21) и по общему количество ударов по воротам (9-5), однако уступили по ударам в створ (1-2).

Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти по-прежнему лидируют в турнирной таблице Серии А, набрав 75 очков после 30 проведенных игр. Желто-синие располагаются на 18-й строчке, имея в своем активе 23 очка.

18 апреля «Наполи» предстоит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Миланом». «Верона» проведет следующий матч в рамках чемпионата против «Болоньи» 21 апреля.