Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха по количеству голов в одном сезоне АПЛ.

Оформив дубль в ворота «Лестера» в матче 31-го тура чемпионата Англии, норвежец забил свои 31-й и 32-й мячи в сезоне-2022/23. Столько уже было у Салаха в чемпионате-2017/18, однако по итогам целого сезона.

В свое время по 34 мяча забивали Энди Коул и Алан Ширер, однако тогда английское первенство состояло из 42 туров, а не из 38, как сейчас.

За 20 минут до конца встречи «Сити» громит соперника со счетом 3:0.