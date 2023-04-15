«Спартак» вдевятером одержал победу над «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ

Футболисты «Спартака» на выезде оказались сильнее «Торпедо» в матче 23-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

За красно-белых голы забили форвард Бальде Кейта (18-я минута) и полузащитник Роман Зобнин (45+1), который реализовал пенальти в концовке первого тайма. Хозяева поля ответили забитым мячом Ильи Стефановича (90+2).

На 68-й минуте встречи защитник гостей Руслан Литвинов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. А на 89-й минуте красно-белые остались вдевятером после того, как полузащитник Кристофер Мартинс Перейра покинул поле за полученную вторую желтую карточку.

Таким образом, «Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

РПЛ

23-й тур

«Торпедо» – «Спартак» – 1:2 (0:2)

Голы: Стефанович, 90+2 – Кейта, 18. Зобнин, 45+1 .

Удаления: Литвинов, 68. Мартинс, 89.