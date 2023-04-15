Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер»

В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле нанес поражение «Лестеру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Эрлинг Холанд. Еще один мяч забил Джон Стоунз.

Гости ответили точным ударом Келечи Ихеаначо.

Отметим, что Холанд забил свои 31-й и 32-й мячи в текущем розыгрыше АПЛ, повторив рекорд Мохамеда Салаха в сезоне-2017/18.

«Горожане» набрали 70 очков и сократили отставание от лидирующего лондонского «Арсенала» до трех очков. «Лисы» с 25 очками занимают предпоследнюю, 19-ю строчку.

АПЛ

31-й тур

«Манчестер Сити» - «Лестер» - 3:1 (3:0)

Голы: Стоунз, 5; Холанд, 13 (с пенальти); 25 - Ихеаначо, 75.