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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер»

«Горожане» продолжают погоню за «Арсеналом».
15 апреля 2023 21:22
автор: Александр Шульгин

В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле нанес поражение «Лестеру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Эрлинг Холанд. Еще один мяч забил Джон Стоунз.

Гости ответили точным ударом Келечи Ихеаначо.

Отметим, что Холанд забил свои 31-й и 32-й мячи в текущем розыгрыше АПЛ, повторив рекорд Мохамеда Салаха в сезоне-2017/18.

«Горожане» набрали 70 очков и сократили отставание от лидирующего лондонского «Арсенала» до трех очков. «Лисы» с 25 очками занимают предпоследнюю, 19-ю строчку.

АПЛ
31-й тур
«Манчестер Сити» - «Лестер» - 3:1 (3:0)
Голы: Стоунз, 5; Холанд, 13 (с пенальти); 25 - Ихеаначо, 75.

источник: «Советский спорт»
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