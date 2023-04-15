ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лэмпард признал, что «Брайтон» был сильнее «Челси» 

Лондонский клуб проиграл «чайкам» со счетом 1:2.
15 апреля 2023 21:29
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Челси» Френк Лэмпард подвел итоги матча 31-го тура АПЛ, в котором его команда потерпела поражение от «Брайтона» со счетом 1:2.

«Я раздосадован этим проигрышем во всех отношениях. Соперник был сильнее, поэтому победа досталась им. У них были возможности забить нам больше голов. Они выступали как единое целое, а мы были слабыми, особенно в обороне. Необходимо разобраться, почему так происходит», – приводит слова Лэмпарда BBC.

Напомним, что в данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 39 очков после 31 проведенного матча. «Брайтон» располагается на седьмой строчке, набрав 49 очков.

источник: BBC
«Спартак» стал третьей командой в истории, забившей 1000 голов в РПЛ
Раньше красно-белых данного достижения удалось достичь «Зениту» и ЦСКА.
15.04.2023 21:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лэмпард признал, что «Брайтон» был сильнее «Челси» 
Лондонский клуб проиграл «чайкам» со счетом 1:2.
15.04.2023 21:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Лестер»
«Горожане» продолжают погоню за «Арсеналом».
15.04.2023 21:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» вдевятером одержал победу над «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ
«Спартак» вдевятером одержал победу над «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ
Игра состоялась на стадионе «Лужники». 
15.04.2023 21:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ
Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ
Норвежец устремился к новым вершинам.
15.04.2023 21:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Наполи» не смог обыграть «Верону» в домашнем матче Серии А
Ворота команд остались не распечатанными. 
15.04.2023 20:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер «Торпедо» Клотет получил красную карточку в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Торпедо» Клотет получил красную карточку в матче со «Спартаком»
На шестой добавленной минуте первого тайма 45-летний специалист был удален с тренерской скамейки черно-белых.
15.04.2023 20:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Судья Федотов заявил, что первый пенальти в ворота «Торпедо» в пользу «Спартака» был назначен верно 
Судья Федотов заявил, что первый пенальти в ворота «Торпедо» в пользу «Спартака» был назначен верно 
В настоящее время красно-белые обыгрывают своего соперника со счетом 2:0. 
15.04.2023 20:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Спартаке» объяснили ситуацию про будущее Крала и Кофрие 
В «Спартаке» объяснили ситуацию про будущее Крала и Кофрие 
Оба игрока красно-белых в настоящий момент находятся в арендах.
15.04.2023 20:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика