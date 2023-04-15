Лэмпард признал, что «Брайтон» был сильнее «Челси» 

Главный тренер «Челси» Френк Лэмпард подвел итоги матча 31-го тура АПЛ, в котором его команда потерпела поражение от «Брайтона» со счетом 1:2.

«Я раздосадован этим проигрышем во всех отношениях. Соперник был сильнее, поэтому победа досталась им. У них были возможности забить нам больше голов. Они выступали как единое целое, а мы были слабыми, особенно в обороне. Необходимо разобраться, почему так происходит», – приводит слова Лэмпарда BBC.

Напомним, что в данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 39 очков после 31 проведенного матча. «Брайтон» располагается на седьмой строчке, набрав 49 очков.