«Спартак» стал третьей командой в истории, забившей 1000 голов в РПЛ

В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» обыграл в гостях «Торпедо» со счетом 2:1.

Сообщается, что второй гол красно-белых, автором которого стал полузащитник Роман Зобнин, стал 1000-м для столичной команды. 29-летний хавбек поразил ворота соперника в добавленное к первому тайму время, реализовав пенальти.

Таким образом, «Спартак» вошел в историю РПЛ, как третий клуб, которому удалось забить 1000 голов за все сезоны чемпионата. Ранее этого достижения добились «Зенит» и ЦСКА.

Напомним, что российская футбольная премьер-лига ведет свое существование с 2001 года.