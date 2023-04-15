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Абаскаль о победе «Спартака» над «Торпедо»: Результат мог быть другим

Красно-белые с трудом обыграли аутсайдера РПЛ.
Абаскаль о победе «Спартака» над «Торпедо»: Результат мог быть другим
15 апреля 2023 21:53
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды над столичным «Торпедо» в 23-м туре РПЛ.

«Сегодня анализ еще проще, чем в предыдущем матче. До первого удаления мы полностью владели преимуществом, но не забили два пенальти. Итоговый результат мог быть другим. Мы не можем позволять себе усложнять жизнь, но я доволен, как ребята бились сегодня. Команда после двух удалений показала силу и характер. Мы бились до конца!», - приводит слова испанского специалиста «Чемпионат».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

За красно-белых голы забили форвард Бальде Кейта (18-я минута) и полузащитник Роман Зобнин (45+1), который реализовал пенальти в концовке первого тайма. Хозяева поля ответили забитым мячом Ильи Стефановича (90+2).

На 68-й минуте встречи защитник гостей Руслан Литвинов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. А на 89-й минуте красно-белые остались вдевятером после того, как полузащитник Кристофер Мартинс Перейра покинул поле за полученную вторую желтую карточку.

Таким образом, «Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

источник: Чемпионат.com
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