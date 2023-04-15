Мостовой заявил, что арбитр не должен был назначать третий пенальти в ворота «Торпедо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе судейской бригады в матче 23-го тура между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2).

«Футболисты «Спартака» доминировали на протяжении 75 минут. Первый тайм «Торпедо» откровенно провалил, на их игру было неприятно смотреть, команда просто не знала, что делать. «Спартак» должен был забивать больше. По поводу судейства. Я считаю, что первый пенальти был назначен верно, второй вызывает вопросы, а третьего быть не должно. Была борьба, много рикошетов. Зачем ставить такие пенальти? Не пойму. В любом случае, это бы «Торпедо» не помогло», – приводит слова Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей. «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке, имея в своем активе 13 очков.