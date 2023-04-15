Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о решениях принятых арбитрами в матче 23-го тура чемпионата России между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2)

«Они совершенно не способны корректно судить! Это безобразие! Где таких людей учат, почему их берут на работу? Арбитры принимают решения совершенно неадекватные. Так нельзя судить! Много глупых ошибок. Кого-то стоит дисквалифицировать пожизненно. Просто катастрофа. Из-за этого многие клубы страдают. Судейский комитет обязан сделать выводы по этой работе», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче между «Торпедо» и «Спартаком» было назначено три пенальти и показаны три красные карточки, включая удаление главного тренера черно-белых Жосепа Клотета.

Добавим, что в настоящее время «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте с 13-ю очками.