Тренер «Торпедо» Клотет объяснил, зачем плюнул в сторону судьи

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет объяснил свой плевок в сторону судьи во время матча 23-го тура РПЛ против «Спартака».

«Плевок в сторону судьи? Я плохо помню момент, о котором вы говорите. Но это не было адресовано напрямую к арбитру. Я уважаю судей. Конечно, я был зол, но это не было адресовано судье. Официальные лица просто делают свою работу… Удалить меня - решение арбитра, а не мое. Может, у меня было что-то во рту», - приводит слова испанского специалиста «Чемпионат».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

За красно-белых голы забили форвард Бальде Кейта (18-я минута) и полузащитник Роман Зобнин (45+1), который реализовал пенальти в концовке первого тайма. Хозяева поля ответили забитым мячом Ильи Стефановича (90+2).

На 68-й минуте встречи защитник гостей Руслан Литвинов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. А на 89-й минуте красно-белые остались вдевятером после того, как полузащитник Кристофер Мартинс Перейра покинул поле за полученную вторую желтую карточку.

В свою очередь, Клотет был удален со скамейки хозяев. Кроме того, в их ворота было назначено три 11-метровых, из которых красно-белые реализовали лишь один.

Таким образом, «Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, имея в своем активе 13 очков.