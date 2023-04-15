Кутепов заявил, что «Спартак» отскочил в матче с «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился мнением о поражении команды в матче 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

«Нельзя быть довольным выступлением команды, когда она проиграла. Но все-таки «Спартак» отскочил, на последних минутах матча лишь отбивался. Вопрос по поводу того, что я не играю, должен быть адресован не мне. Я в порядке, у меня нет травм», – приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Добавим, что в настоящее время «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 23 проведенных игр.