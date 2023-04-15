Динияр Билялетдинов не понимает, почему оказался в санкционном списке Украины 

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на свое попадание под санкции Украины.

«Ума не приложу, как я туда попал. Хотя мне это не очень интересно. У меня уже достаточно зрелый возраст, чтобы менять свое мировоззрение. Не могу знать, по какой причине там оказался вообще, но мне откровенно все равно», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Добавим, что сегодня, 15 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против 82-х российских и белорусских спортсменов, включая Игоря Акинфеева, Илью Авербуха, Елизавету Туктамышеву и Сергея Овчинникова.