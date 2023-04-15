ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Динияр Билялетдинов не понимает, почему оказался в санкционном списке Украины 

Бывший игрок «Локомотива» и «Эвертона» признался, что равнодушно относится к этой новости.
Динияр Билялетдинов не понимает, почему оказался в санкционном списке Украины 
15 апреля 2023 23:21
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на свое попадание под санкции Украины.

«Ума не приложу, как я туда попал. Хотя мне это не очень интересно. У меня уже достаточно зрелый возраст, чтобы менять свое мировоззрение. Не могу знать, по какой причине там оказался вообще, но мне откровенно все равно», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Добавим, что сегодня, 15 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против 82-х российских и белорусских спортсменов, включая Игоря Акинфеева, Илью Авербуха, Елизавету Туктамышеву и Сергея Овчинникова.

источник: ТАСС
Голы Месси и Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Лансом»
Парижане практически сняли вопрос о чемпионстве.
15.04.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» на выезде обыграл «Кадис»
Королевский клуб сократил отставание от «Барселоны» до десяти очков.
15.04.2023 23:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер» проиграл «Монце» и остался за пределами четверки лидеров Серии А
Миланцы неожиданно оступились дома в матче с середняком.
15.04.2023 23:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мбаппе побил рекорд Кавани, став лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории Лиги 1
На счету 24-летнего француза 139 голов в майке парижан в чемпионате Франции. 
15.04.2023 23:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Динияр Билялетдинов не понимает, почему оказался в санкционном списке Украины 
Динияр Билялетдинов не понимает, почему оказался в санкционном списке Украины 
Бывший игрок «Локомотива» и «Эвертона» признался, что равнодушно относится к этой новости.
15.04.2023 23:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кутепов заявил, что «Спартак» отскочил в матче с «Торпедо»
По мнению игрока черно-белых, соперник просто отбивался в концовке встречи. 
15.04.2023 22:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Торпедо» Клотет объяснил, зачем плюнул в сторону судьи
Тренер «Торпедо» Клотет объяснил, зачем плюнул в сторону судьи
Противостояние черно-белых со «Спартаком» оказалось омрачено спорным судейством.
15.04.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
Канчельскис – о работе судей на матче «Торпедо» – «Спартак»: Глупые ошибки. Катастрофа и безобразие
По мнению экс-игрока сборной России, арбитры приняли несколько неадекватных решений в этой встрече. 
15.04.2023 22:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мостовой заявил, что арбитр не должен был назначать третий пенальти в ворота «Торпедо»
Однако по мнению футбольного эксперта, это не помогло бы черно-белым избежать поражения в матче со «Спартаком». 
15.04.2023 21:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика