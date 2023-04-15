Мбаппе побил рекорд Кавани, став лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории Лиги 1

В эти минуты проходит матч 31-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лансом».

На 31-й минуте форвард красно-синих Килиан Мбаппе отличился забитым мячом в ворота соперника, тем самым, записав на свой счет 139-й гол в чемпионате Франции в составе парижского клуба.

Таким образом, французский нападающий стал рекордсменом команды по забитым голам в истории Лиги 1, побив предыдущий рекорд Эдинсона Кавани, на счету которого 138 забитых мячей.

Добавим, что Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в 2017 году. В нынешнем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 35 матчей, отличился 35-ю забитыми мячами и восьмю ассистами.