«Реал» на выезде обыграл «Кадис»

«Реал» в гостях нанес поражение «Кадису» в матче 29-го тура Ла Лиги.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев.

За сливочных забитыми мячами отличились защитник Начо (72-й минута) и полузащитник Марко Асенсио (76).

Таким образом, «Реал» набирает 62 очка и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Карло Анчелотти отстают от «Барселоны» на десять очков с учетом игры в запасе у сине-гранатовых.

«Кадис» располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 31 очко.

Напомним, что 18 апреля «Реал» встретится с «Челси» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне.

В следующем туре чемпионата, 21 апреля, «Кадис» отправится в гости к «Эспаньолу».

Ла Лига

29-й тур

«Кадис» – «Реал» (Мадрид) – 0:2 (0:0)

Голы: Начо, 72. Асенсио, 76.