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Хосеп Гвардиола: Едем на ответный матч с «Баварией» чтобы добиться чего-то уникального

В прошлом сезоне английская команда дошла до полуфинала ЛЧ.
Хосеп Гвардиола: Едем на ответный матч с «Баварией» чтобы добиться чего-то уникального
16 апреля 2023 09:41
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: UEFA.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно предстоящего ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

Напомним, что первая игра в Англии завершился победой «горожан» со счетом 3:0.

«Это действительно сложный соперник. Мы едем в Мюнхен, чтобы добиться чего-то уникального, выйти в полуфинал. «Манчестер Сити» должен играть с правильным настроем и быть стабильным в тяжелые моменты, которые у нас будут», — приводит BBC слова Гвардиолы.

Ответный матч состоится 19 апреля. Игра в Мюнхене начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: BBC
Хосеп Гвардиола: Едем на ответный матч с «Баварией» чтобы добиться чего-то уникального
Хосеп Гвардиола: Едем на ответный матч с «Баварией» чтобы добиться чего-то уникального
В прошлом сезоне английская команда дошла до полуфинала ЛЧ.
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