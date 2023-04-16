Хосеп Гвардиола: Едем на ответный матч с «Баварией» чтобы добиться чего-то уникального

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно предстоящего ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

Напомним, что первая игра в Англии завершился победой «горожан» со счетом 3:0.

«Это действительно сложный соперник. Мы едем в Мюнхен, чтобы добиться чего-то уникального, выйти в полуфинал. «Манчестер Сити» должен играть с правильным настроем и быть стабильным в тяжелые моменты, которые у нас будут», — приводит BBC слова Гвардиолы.

Ответный матч состоится 19 апреля. Игра в Мюнхене начнется в 22:00 по московскому времени.