Дмитрий Гафин: Если «Зенит» принесет мешок денег за игроков «Динамо», будем реагировать

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слухи об интересе к нападающему Константину Тюкавину со стороны «Зенита».

Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года, его рыночная трансферная стоимость составляет 7 млн евро.

«Фактической информации по поводу трансферов или запросов не было. Реагировать не на что. И Арсен Захарян, и Костя Тюкавин — наши футболисты. Придётся ли повышать заработную плату, если «Зенит» принесёт мешок денег? Когда и если принесёт мешок, будем реагировать», — цитирует Гафина «Рейтинг Букмекеров».

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ «Динамо» находится на пятом месте в турнирной таблице.