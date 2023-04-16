Орлов – о Дзюбе: Ярко выраженный эгоист. Любит себя в футболе, а не команду 

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о карьерном этапе Артема Дзюбы в «Зените».

Отметим, что российский нападающий играл за питерцев с 2015 по 2022 годы.

«В последние несколько лет, когда Артем появлялся на домашнем стадионе «Зенита», некоторые болельщики не аплодировали ему. Потому что не считали его своим. Он по духу — не ленинградец. Даже несколько легионеров были роднее Петербургу, чем Дзюба. Чтобы добиться расположения этого города, необходимо вести себя культурно и благородно. А Артем — ярко выраженный эгоист. Он наслаждается собой на футбольном поле, а не играет на команду», — приводит слова Орлова Sport24.

Добавим, что в феврале 2023 года Дзюба на правах свободного агента перешел в «Локомотив». В текущем сезоне за железнодорожников он провел семь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.