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Орлов – о Дзюбе: Ярко выраженный эгоист. Любит себя в футболе, а не команду 

По мнению комментатора, последние годы пребывания в «Зените» 34-летний форвард не был коллективным игроком. 
Орлов – о Дзюбе: Ярко выраженный эгоист. Любит себя в футболе, а не команду 
16 апреля 2023 12:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о карьерном этапе Артема Дзюбы в «Зените».

Отметим, что российский нападающий играл за питерцев с 2015 по 2022 годы.

«В последние несколько лет, когда Артем появлялся на домашнем стадионе «Зенита», некоторые болельщики не аплодировали ему. Потому что не считали его своим. Он по духу — не ленинградец. Даже несколько легионеров были роднее Петербургу, чем Дзюба. Чтобы добиться расположения этого города, необходимо вести себя культурно и благородно. А Артем — ярко выраженный эгоист. Он наслаждается собой на футбольном поле, а не играет на команду», — приводит слова Орлова Sport24.

Добавим, что в феврале 2023 года Дзюба на правах свободного агента перешел в «Локомотив». В текущем сезоне за железнодорожников он провел семь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

источник: Sport24.ru
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