Нападающий «Лацио» Иммобиле стал участником серьезного ДТП 

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле оказался участником дорожно-транспортного происшествия.

Сообщается, что авария произошла в Риме. Местный трамвай, нарушив правила дорожного движения, пересек улицу на красный свет и въехал в автомобиль 33-летнего игрока.

«Трамвай начал движение на красный свет. Хорошо, что я остался невредим, болит лишь рука», — приводит слова Иммобиле Goal.com.

Добавим, что в нынешнем сезоне в составе «Лацио» Иммобиле принял участие в 30 матчах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.