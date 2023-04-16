«Сначала необходимо победить в чемпионате». Хави - о своем будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном продлении контракта с клубом.

Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист согласовал продление контракта с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года.

«Признателен руководству за оценку моей работы. Мы ежедневно разговариваем, поэтому не уверен, что с новым соглашением возникнут вопросы. Однако сначала необходимо победить в чемпионате, а затем говорить о контракте», — цитирует Хави Marca.

Специалист возглавил «Барселону» осенью 2021 года.

На данный момент «сине-гранатовые» располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав 72 очка за 28 туров.