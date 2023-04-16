Кутепов заявил, что «Торпедо» сохранит прописку в текущем сезоне РПЛ 

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился мнением о возможном вылете команды из РПЛ.

«Уверен, что мы не вылетим. О продлении соглашения с командой говорить не могу, так как это прописано в контракте. Посмотрим, что будет в конце этого сезона», – приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков после 23 проведенных матчей.

В текущем сезоне за автозаводцев Кутепов сыграл 13 встреч и не отметился результативными действиями.