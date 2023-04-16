Обухов и Дзюба попали в стартовые составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 23-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Оренбурга» и «Локомотива» огласили стартовые составы команд на матч 23-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 16 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча – 14:00 по московскому времени.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Марин, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьёв.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Глушенков, Камано, Дзюба.

Добавим, что данный момент «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 22 матчей. «Локомотив» идет 11-м с 25-ю очками.