Кейта Бальде: Не верьте слухам, что я хочу покинуть «Спартак»

Форвард «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал информацию о том, что может покинуть команду по завершению сезона.

Напомним, что 28-летний футболист перешел в стан красно-белых в августе 2022 года.

«Говорят, что я могу уехать летом? Не верьте. Мне нравится в «Спартаке», я уважаю этот клуб. Мне здесь очень помогали в тяжёлый период времени. Мне правда нравится Россия, Москва и люди вокруг, в команде у нас отличная атмосфера», – цитирует Бальде «Метарейтинг».

В текущем сезоне Бальде провел девять матчей и забил три гола.