Семин уверен, что «Ростов» способен навязать борьбу «Зениту» в матче РПЛ 

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом».
«Эта встреча должна получиться увлекательной. Оба клуба поставили перед собой большие цели и от этой игры многое зависит. Мне кажется, подопечные Валерия Карпина смогут навязать борьбу «Зениту», эта команда умеет биться. Очень интересно, как пройдет этот матч», — приводит слова Семина «РБ Спорт».
Напомним, что «Ростов» встретится с «Зенитом» сегодня, 16 апреля, на своей домашней арене. Начало матча – 19:00 мск.
Желто-синие занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от питерцев на девять очков.
источник: «РБ-Спорт»