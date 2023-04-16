«Арсенал» нацелился на нападающего «Ювентуса» Влаховича

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает Football Insider.

Как утверждает источник, 23-летний футболист «бьянконери» станет главного трансферной целью для «канониров» ближайшим летом. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее серб рассказал о своем желании попробовать свои силы в АПЛ.

Напомним, что Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В нынешнем сезоне за туринский клуб он отыграл 32 матча, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт со Старой синьорой рассчитан до конца сезона-2025/2026.