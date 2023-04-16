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Бывший президент «Торпедо» Маслов раскритиковал тренерские решения Клотета в матче со «Спартаком»

Черно-белые уступили своему сопернику со счетом 1:2. 
Бывший президент «Торпедо» Маслов раскритиковал тренерские решения Клотета в матче со «Спартаком»
16 апреля 2023 14:06
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Торпедо»

Экс-президент «Торпедо» Денис Маслов поделился мнением о выступлении команды под руководством нового наставника Жозепа Клотета.

Отметим, что в прошлом туре РПЛ подопечные испанского специалиста уступили «Спартаку» со счетом 1:2.

«Его работа вызывает некоторые вопросы. В матче с «Факелом» Кухарчук ярко себя проявил, а его выпускают в концовке игры со «Спартаком». Стефанович, который в настоящее время единственный игрок команды, который способен забивать, появляется на поле на 90-й минуте. Лебеденко в игру не вписался, так поменяй его. Заметно, что игра не идет, нужно что-то было менять. Ведь ты на ВИП-месте сидел!», — приводит слова Маслова «Спорт-экспресс».

Добавим, что в данный момент «Торпедо» замыкает турнирной таблицу чемпионата России (16-е место), имея в своем активе 13 очков после 23 проведенных встреч.

источник: «Спорт-Экспресс»
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