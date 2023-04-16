Кроос подпишет новый контракт с «Реалом» до 2024 года

Хавбек «Реала» Тони Кроос останется в мадридской команде как минимум до лета 2024 года. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, стороны близки к заключения соглашения до конца сезона-2023/2024. Сообщается, что 33-летний футболист намерен завершить карьеру в стане «сливочных».

Напомним, что Кроос перешел в «Реал» в июле 2014 года. С тех пор за мадридцев он cыграл 405 матчей, забил 27 голов и отдал 88 результативных передач. В составе королевского клуба он стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов и трижды становился чемпионом Испании.