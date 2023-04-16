«Барселона» продала Тринкана в «Спортинг» и получит 50% от перепродажи

«Барселона» продала в «Спортинг» нападающего Франсиску Тринкана.

Напомним, что 23-летний футболист выступал за клуб из Лиссабона на правах аренды, а теперь стал игроком португальской команды на полноценной основе.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, «Барселона» выручила за Тринкана 10 млн евро, а также получит 50% со следующей перепродажи Франсиску.

Также в сделку включена опция обратного выкупа португальца за 20–25 млн евро.

В текущем сезоне форвард провел 44 матча, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.