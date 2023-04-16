Стало известно, при каких условиях Индзаги может сохранить должность главного тренера «Интера»

У главного тренера «Интера» Симоне Индзаги состоялась встреча с боссами клуба после матча 30-го тура Серии А, в котором его подопечные потерпели поражение от «Монцы» (0:1). Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, представители миланской команды рассчитывают, что 47-летний наставник способен наладить ситуацию и улучшить результаты черно-синих в дальнейшем. Сообщается, что итальянский специалист может быть отправлен в отставку в случае того, если команда неудачно выступит в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», а также не завоюет путевку в престижный европейский клубный турнир на следующий сезон.

Добавим, что в настоящее время «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко после 30 проведенных встреч.

19 апреля команде Индзаги примет на своем поле «Бенфику» в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».