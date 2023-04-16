Сергей Хусаинов: Встреча «Спартака» с судейским корпусом - форма неспортивного преимущества

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался относительно встречи представителей «Спартака» с судейским корпусом.

Напомним, во встрече принимали участие главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, со стороны арбитров - глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и Виталий Мешков.

«Сейчас была встреча лишь с одной командой. Теперь и игроки, и тренеры «Спартака» лучше понимают правила и принятые трактовки этих правил самими судьями. А как быть с остальными командами? Знать и понимать правила игры лучше оппонентов – это уже само по себе преимущество. А сейчас это преимущество ещё и было предоставлено вам судейским комитетом? В эксклюзивном порядке? Тогда простите, но это форма неспортивного преимущества», - цитирует Хусаинова Rusfootball.info.

Отметим, что «Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей.