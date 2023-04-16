Эксперт Бубнов дал оценку судейству в матче «Торпедо» - «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе арбитров на матче 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и красно-белыми (1:2).

«Судейство действительно вызывает вопросы. В эпизоде с третьим пенальти судья вполне мог показать красную карточку защитнику «Торпедо» Артему Самсонову, а не желтую. Он грубо сыграл, мог травмировать своего соперника. В свою очередь, первый 11-метровый ставить было нельзя. В мое время такой бы пенальти не поставили, потому что это считалось неумышленной игрой рукой. Игрок, когда прыгает, не может полностью контролировать движения своих рук, особенно в тот момент, когда не видит футболиста соперника и мяч. Хотя формально арбитр сделал все верно, однако в разгар матча такой пенальти назначать не следовало бы», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru

Напомним, что в очной встрече Торпедо и Спартака главный арбитр назначил три пенальти в ворота автозаводцев и удалил двух игроков красно-белых.