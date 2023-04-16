Два гола Глушенкова помогли «Локомотиву» обыграть «Оренбург» в гостевом матче РПЛ

В матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях одержал победу над «Оренбургом».

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу железнодорожников.

В составе «Локомотива» дубль оформил Максим Глушенко. Он отличился на 10-й и 30-й минутах. По голу забили Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я).

Отметим, что единственный мяч »Оренбурга» был забит на 45-й минуте благодаря усилиям Дмитрия Воробьева.

Таким образом, «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Оренбург» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 33 очка.

РПЛ

23-й тур

«Оренбург» (Оренбург) - «Локомотив» (Москва) - 1:4 (1:3)

Голы: Воробьев, 45+1 - Глушенков, 10; 30; Тикнизян, 26; Камано, 55.