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Данни уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство, даже при возможном поражении от «Ростова»

По мнению экс-игрока сборной Португалии, отрыв питерцев от преследующих слишком большой, чтобы говорить об интриге в борьбе за титул РПЛ.
Данни уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство, даже при возможном поражении от «Ростова»
16 апреля 2023 15:55
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Бывший хавбек «Зенита» Мигел Данни высказался насчет предстоящего матча сине-бело-голубых против «Ростова» в рамках 23-го тура чемпионата России.

«Не считаю, что эта игра станет ключевой для «Зенита». Команда Сергея Семака уже не упустит чемпионство, они лидируют с большим отрывом. Поражение от «Ростова» не изменит ситуацию, хотя это очень серьезный соперник, который находится в хорошей форме», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Добавим, что очная встреча «Ростова» и «Зенита» пройдет сегодня, 16 апреля на домашнем стадионе желто-синих. Начало матча – 19:00 мск.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от питерцев на девять очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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