«Хетафе» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч 29-го тура Ла Лиги 

«Хетафе» и «Барселона» определились со стартовыми составами команд на матч 29-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 16 апреля. Начало матча –17:15 по московскому времени.

«Хетафе»: Сория, Джене, Суарес, Митрович, Дуарте, Аленья, Максимович, Милья, Порту, Унал, Майораль.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Левандовски, Жорди Альба, Кесси, Серхи Роберто, Рафинья, Кунде, Бальде, Гави.

Напомним, что в данный момент «Хетафе» располагается на 16-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков после 28 проведенных встреч. «Барселона» занимает первое место, имея в своем активе 72 очка.