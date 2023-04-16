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Сборная России может провести товарищеский матч с командой Камеруна

Игра состоится в России до конца этого года.
Сборная России может провести товарищеский матч с командой Камеруна
16 апреля 2023 16:38
автор: Александр Евграфов
автор фото: Михаил Шапаев/РФС

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против национальной команды Камеруна, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Матч состоится в России до конца этого года.

Ранее, президент РФС Александр Дюков не исключил проведения товарищеских матчей не только с командами Азиатской футбольной конфедерации, но и Конфедерацией африканского футбола (CAF).

Ранее сообщалось, что осенью в Багдаде может состояться ответная товарищеская игра против сборной Ирака.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и клубы от участия в международных турнирах.

источник: «Спорт-Экспресс»
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