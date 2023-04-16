Сборная России может провести товарищеский матч с командой Камеруна

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против национальной команды Камеруна, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Матч состоится в России до конца этого года.

Ранее, президент РФС Александр Дюков не исключил проведения товарищеских матчей не только с командами Азиатской футбольной конфедерации, но и Конфедерацией африканского футбола (CAF).

Ранее сообщалось, что осенью в Багдаде может состояться ответная товарищеская игра против сборной Ирака.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и клубы от участия в международных турнирах.